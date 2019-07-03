Son Dakika Haberleri: Ruhani: "Zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracağız"
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Ruhani: "Zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracağız"

15 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracaklarını duyurdu.

Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracaklarını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 3,67'ye çıkaracaklarını açıkladı. Ruhani nükleer anlaşmanın taraflarının verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri halinde İran'ın da nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını söyledi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika
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