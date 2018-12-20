Son Dakika Haberleri: Ruhatsız Silah Satışı Yapan Bayiye Operasyon

Ruhatsız Silah Satışı Yapan Bayiye Operasyon

13 saat önce

Gaziantep'te ihbar üzerine polis, ruhsatsız bir av bayine operasyon düzenledi.

Ruhatsız Silah Satışı Yapan Bayiye Operasyon, System.String[]
Gaziantep'te ihbar üzerine polis, ruhsatsız bir av bayine operasyon düzenledi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ruhsatsız olduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri baskında av bayinin sahibi A.M. ve kardeşi H.M.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan çevirme bilye atar tabanca, 1 adet namlu kısmı sonradan açılmış tabanca gövdesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet değişik çapta dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslara 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:35 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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