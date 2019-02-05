Ruhban Okulu'na Tarihi Ziyaret
32 dakika önce
5 ve 6 Şubat'ta Türkiye'de resmi temaslarda bulunacak olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek.
5 ve 6 Şubat'ta Türkiye
'de resmi temaslarda bulunacak olan Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada
Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Ziyaret gerçekleşirse Çipras, okulu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olacak. Ziyaret öncesi konuşan Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis, "Biz saat 11.00'de bekliyoruz Çipras'ı, Tarihi bir ilk olduğu için tarihi bir düzenleme yapmak zorundaydık. İtiraf etmeliyim ki hemen okulun açılacağına inanamıyorum bu ziyaretin neticesinde" dedi.
5-6 Şubat'ta Türkiye'de resmi temaslarda bulunacak olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edeceği öğrenildi. Ziyaret gerçekleşirse Çipras okulu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olacak. Ziyaret öncesi ise okulda hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Ziyareti değerlendiren Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis, Yunan Başbakanın ziyaretinin tarihi olduğunu belirtti.
"Tarihi bir ilk olduğu için tarihi bir düzenleme yapmak zorundaydık"
Yunan Başbakanın ziyareti öncesinde okulda hazırlıkların neredeyse bittiğini ve ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis, "Hazırlıklar bitti sayılır, protokol hazır, öğle yemeği için her şey hazır, havada güzel inşallah hava yarın kötüleşmez. Biz saat 11.00'da bekliyoruz Çipras'ı. Ana kapıdan içeri girecek kiliseye doğru yönelecek. Kiliseye girmeden önce mum yakacak, bizde adet olduğu gibi sonra da Patriğin yanında yer alacak. Bir ayin yapılacak her zamanki ayin biliyorsunuz her 6 Şubat bizim bayram günümüz. Bahçede beraber bir ağaç dikecekler, resmi yemek verilecek ve program sona erecek. Tarihi bir ilk olduğu için tarihi bir düzenleme yapmak zorundaydık. İtiraf etmeliyim ki hemen okulun açılacağına inanamıyorum bu ziyaretin neticesinde" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:30 Kaynak: İHA
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