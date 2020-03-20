Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı - Son Dakika

Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı

6 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yeni binalara 31 Mart 2020 tarihinden itibaren otopark zorunluluğu getirmesiyle, bu tarihten önce işlemlerini tamamlayarak ruhsat almak isteyen müteahhitler, belediyelere akın etti.

Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yeni binalara 31 Mart 2020 tarihinden itibaren otopark zorunluluğu getirmesiyle, bu tarihten önce işlemlerini tamamlayarak ruhsat almak isteyen müteahhitler, belediyelere akın etti. Edirne Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında tek tek içeri alınan müteahhitler, işlerinin uzadığını ve son tarih olan 31 Mart'ın mutlaka uzatılması gerektiğini ifade ederek bakanlığa çağrıda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni yapılacak olan binalara otopark zorunluluğu getirmesiyle birlikte son süre olan 31 Mart 2020'den önce işlerini tamamlamak isteyen müteahhitler Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne geldi. Yetkililer, müteahhitleri tedbirler kapsamında tek tek içeri aldı. Müteahhitlerle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önünde bir araya gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs nedeniyle oluşan sağlık tedbirleri kapsamında tam kapasiteyle talebi karşılayamadıklarını virüs riski geçene kadar sürenin uzatılması gerektiğini söyledi.

'TALEBİMİZ SÜRENİN UZATILMASI'

Söz konusu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce müteahhitlerin, kendilerine sunulan haktan yararlanmak için yoğun şekilde talep gösterdiğini söyleyen Gürkan, "Müteahhitler de yeni uygulanacak olan Otopark Yönetmeliği ile ilgileri kendilerine sunulan haklardan faydalanmak için Mart ayı bitmeden ruhsatlarını almak istiyorlar. Bizler de Koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşları içeriye toplu halde alamıyoruz, çünkü bulaşma riski artıyor. Böyle bir sıkıntı var ve sadece Edirne Belediyesi'nde değil. Müteahhitlerin de belediyelerin de talebi şudur; Otopark Yönetmeliği'nin virüs tedbirleri geçene kadar hem belediye çalışanlarının hem de müteahhitlerin sağlıklı bir iş yapabilmesi için uzatılmasını talep ediyoruz. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın dikkatine sunuyoruz" dedi.

'HEPİMİZİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEMİZ LAZIM'

Virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları kalabalık şekilde içeriye alamadıklarını ifade eden Gürkan, "Biz mecburen birçok bankanın da uyguladığı gibi bu kadar kalabalığı içeriye alamıyoruz. Hem onların sağlık hijyeni açısından hem de çalışanlarımızın sağlık hijyeni açısından. Biz buradaki arkadaşları içeriye aldığımızda belki hepimiz birbirimize virüs bulaştıracağız. Hepimizin sağlığını düşünmemiz lazım. Virüs tedbirleri kapsamında bazı çalışanlarımızı da idari izne ayırdık. Ama müteahhitler de hakları kaybolmasın diye bu işi çözmek istiyorlar.  Sağlıklı olan çözüm Otopark Yönetmeliği'nin daha sonraki aylara uzatılması" diye konuştu.

'SÜRE UZATILMAZSA, ZARARA UĞRARIZ'

Edirne İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülent Günal, koronavirüs tedbirleri kapsamında işlemlerin tek tek yapıldığını ve çok uzadığını, dolayısıyla 30 Mart süresinin yeterli olmayacağını söyledi. Sürenin uzatılmaması halinde işlemlerini yetiştiremeyen müteahhitlerin, dolayısıyla da arsa sahiplerinin zarara uğrayacağını ifade eden Günal, "Eğer bu süre uzatılmazsa otopark yönetmeliğinden dolayı emsal kayıpları söz konusu olur. Taahhütlerimizde, anlaştığımız metrekareler üzerinden vereceğimiz daire sayılarının düşmesi anlamına geliyor bu. Ama müteahhitlerin, ama arsa sahiplerinin bu konuda ciddi zararları olacaktır. Onun dışında maddi zararlar da olacak. Ayrıca bazı durumlarda anlaşmazlıklara, mahkemeye gidilebilecek durumlara kadar gidebilir bu durum" dedi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:51 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek         
15:52
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur         
15:15
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı         
14:00
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak         
12:33
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 22:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]