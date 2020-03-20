Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı - Son Dakika
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Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı

6 saat önce

Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldıÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yeni binalara 31 Mart 2020 tarihinden itibaren otopark zorunluluğu getirmesiyle, bu tarihten önce işlemlerini tamamlayarak ruhsat almak isteyen müteahhitler, belediyelere akın etti.

Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yeni binalara 31 Mart 2020 tarihinden itibaren otopark zorunluluğu getirmesiyle, bu tarihten önce işlemlerini tamamlayarak ruhsat almak isteyen müteahhitler, belediyelere akın etti. Edirne Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında tek tek içeri alınan müteahhitler, işlerinin uzadığını ve son tarih olan 31 Mart'ın mutlaka uzatılması gerektiğini ifade ederek bakanlığa çağrıda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni yapılacak olan binalara otopark zorunluluğu getirmesiyle birlikte son süre olan 31 Mart 2020'den önce işlerini tamamlamak isteyen müteahhitler Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne geldi. Yetkililer, müteahhitleri tedbirler kapsamında tek tek içeri aldı. Müteahhitlerle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önünde bir araya gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs nedeniyle oluşan sağlık tedbirleri kapsamında tam kapasiteyle talebi karşılayamadıklarını virüs riski geçene kadar sürenin uzatılması gerektiğini söyledi.

'TALEBİMİZ SÜRENİN UZATILMASI'

Söz konusu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce müteahhitlerin, kendilerine sunulan haktan yararlanmak için yoğun şekilde talep gösterdiğini söyleyen Gürkan, "Müteahhitler de yeni uygulanacak olan Otopark Yönetmeliği ile ilgileri kendilerine sunulan haklardan faydalanmak için Mart ayı bitmeden ruhsatlarını almak istiyorlar. Bizler de Koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşları içeriye toplu halde alamıyoruz, çünkü bulaşma riski artıyor. Böyle bir sıkıntı var ve sadece Edirne Belediyesi'nde değil. Müteahhitlerin de belediyelerin de talebi şudur; Otopark Yönetmeliği'nin virüs tedbirleri geçene kadar hem belediye çalışanlarının hem de müteahhitlerin sağlıklı bir iş yapabilmesi için uzatılmasını talep ediyoruz. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın dikkatine sunuyoruz" dedi.

'HEPİMİZİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEMİZ LAZIM'

Virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları kalabalık şekilde içeriye alamadıklarını ifade eden Gürkan, "Biz mecburen birçok bankanın da uyguladığı gibi bu kadar kalabalığı içeriye alamıyoruz. Hem onların sağlık hijyeni açısından hem de çalışanlarımızın sağlık hijyeni açısından. Biz buradaki arkadaşları içeriye aldığımızda belki hepimiz birbirimize virüs bulaştıracağız. Hepimizin sağlığını düşünmemiz lazım. Virüs tedbirleri kapsamında bazı çalışanlarımızı da idari izne ayırdık. Ama müteahhitler de hakları kaybolmasın diye bu işi çözmek istiyorlar. Sağlıklı olan çözüm Otopark Yönetmeliği'nin daha sonraki aylara uzatılması" diye konuştu.

'SÜRE UZATILMAZSA, ZARARA UĞRARIZ'

Edirne İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülent Günal, koronavirüs tedbirleri kapsamında işlemlerin tek tek yapıldığını ve çok uzadığını, dolayısıyla 30 Mart süresinin yeterli olmayacağını söyledi. Sürenin uzatılmaması halinde işlemlerini yetiştiremeyen müteahhitlerin, dolayısıyla da arsa sahiplerinin zarara uğrayacağını ifade eden Günal, "Eğer bu süre uzatılmazsa otopark yönetmeliğinden dolayı emsal kayıpları söz konusu olur. Taahhütlerimizde, anlaştığımız metrekareler üzerinden vereceğimiz daire sayılarının düşmesi anlamına geliyor bu. Ama müteahhitlerin, ama arsa sahiplerinin bu konuda ciddi zararları olacaktır. Onun dışında maddi zararlar da olacak. Ayrıca bazı durumlarda anlaşmazlıklara, mahkemeye gidilebilecek durumlara kadar gidebilir bu durum" dedi.

Ruhsat almak isteyen müteahhitler, koronavirüs tedbirine takıldı

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:14 Kaynak: DHA

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