Ruhsat için başvurular başladı - Son Dakika

Düzce Belediyesi S Plaka sahipleri ve kullanıcıları için önemli bir duyuru yayımladı. Belediyeler denetiminde olan servis araçlarının çalışma ve güzergah ruhsatları için denetimler 3 Şubat 2020'de başlayacak. Yapılan açıklamada ruhsatların belirtilen tarihe kadar alınması konusunda uyarıda bulunuldu.



Düzce Belediyesi servis araçlarının Çalışma ve Güzergah Ruhsatları konusunda önemli bir açıklama yaptı. Düzce Belediyesi sitesinden yapılan duyuruda S Plaka ruhsat denetimlerinin 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Düzce İli genelinde (S) Plaka ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapan (S) plaka araçların Güzergah ve Çalışma Ruhsatı denetimleri 3.02.2020 tarihinde il genelinde yapılacaktır. (S) Plaka sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarihten önce, Düzce Belediyesi'ne, ilçe ve Belde Belediyelerine müracaat ederek Çalışma Ruhsat ve Güzergah Belgelerini belirtilen tarihten önce almaları gerekmektedir. Güzergah ve Çalışma Ruhsat Belgesi için istenilen evrakları Düzce Belediyesi İnternet Sitesi/ Duyurular sekmesine girerek indirilebilirsiniz." - DÜZCE