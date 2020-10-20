Ruhsat mağdurları Ankara'dan gelecek haberi bekliyor - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, belediye tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptal edilmesine tepki gösteren ve oturma eylemi başlatan mağdurlar, bugün de eylemlerine sürdürdü. Mağdurlar, Belediye Başkanı Gürsel Uçar'a tepki gösterdi. Uçar'ın konunun çözümü için yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkileriyle görüşeceği bildirildi.

Datça Belediyesi, kırsal yerleşim ve kırsal gelişme alanlarında 425 metrekareden büyük parsellerde yapılabilecek, 85 metrekare taban alanlı binalarda bir bağımsız birim yerine dört ayrı birim halinde 22 inşaat projesine verdiği inşaat ruhsatlarını iptal etti. Bu gelişmenin ardından ruhsat mağdurları, belediye binası önünde dün oturma eylemi başlattı. Mağdurlar, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'a tepki gösterdi.

BAKANLIKTA TOPLANTI VARHer gün, 10.30- 11.30 saatleri arası bir saat süreyle gerçekleştirilen oturma eyleminin ikinci gününde; eyleme katılanlar adına Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile bir telefon görüşmesi yapan emlakçı Adnan Pınar (45) konunun yarın Ankara 'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ele alınacağını açıkladı.Belediye Başkanı Uçar ile telefon görüşmesini eyleme katılanlara anlatan Pınar, "Belediye Başkanı Gürsel Uçar, üç siyasi partinin (CHP, AK Parti MHP ) grup başkanvekili ile beraber bugün saat 17.00'de Ankara'ya yola çıkacaklarını söyledi. Yarın saat 16.00'da ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkileriyle görüşeceklermiş. Kendisi, bana yüzde 99 bu işin çözüme kavuşacağını söyledi. En geç 22 Ekim Perşembe günü net bir sonuç ortaya çıkar diye bekliyor. Yarına kadar bekleyelim" diye konuştu.'BÖYLE BAŞKAN İSTEMİYORUZ'Bu açıklamanın öncesinde konuşan ruhsat mağdurlarından müteahhit Ahmet Akyavuz (42), belediye başkanı ve meclis üyelerini halkın seçtiğini hatırlatıp, "Bugün neden halkın yüzüne bakmıyorlar? Neden insanlar mağdur ediliyor? Lafa geldiğinde Türkiye 'de işsizlik var deniliyor. Nerede işsizlik? Bu 22 projeden bile yüzlerce insan ekmek yiyecek. İş yapamayanlar çıksın istifa etsinler. Böyle bir başkan, böyle bir yönetim istemiyoruz" dedi.'YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇILACAK'

Avukat Mehmet Emrah Güzel de ruhsat mağduru müvekkillerinin adına yaptığı konuşmada olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi. Güzel, "Ruhsatları verilmiş, temelleri atılmış binaların tespit edilmesi için mahkemeye başvuruda bulunacağız. Tespit raporlarını aldıktan sonra önümüzdeki hafta salı günü, yürütmenin durdurulması istemi ile idare mahkemesine ruhsat iptalinin iptali için başvurumuzu yapacağız. Burada kazanılmış haklar söz konusu. Böyle bir hakkın insanların elinden alınması ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Ülkemiz bir hukuk devletidir diyorsak, hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.