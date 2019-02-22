Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su jesti
30 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla, müteahhit kaynaklı sorunlar nedeniyle yapı kullanım ruhsatı alamadıkları için şantiye suyu kullanmak zorunda kalan abonelerin mesken abonesi olmasının yolunu açtı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla, müteahhit kaynaklı sorunlar nedeniyle yapı kullanım ruhsatı alamadıkları için şantiye suyu kullanmak zorunda kalan abonelerin mesken abonesi olmasının yolunu açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:45
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