Son Dakika Haberleri: Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su jesti

Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su jesti

30 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla, müteahhit kaynaklı sorunlar nedeniyle yapı kullanım ruhsatı alamadıkları için şantiye suyu kullanmak zorunda kalan abonelerin mesken abonesi olmasının yolunu açtı.

Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su jesti, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla, müteahhit kaynaklı sorunlar nedeniyle yapı kullanım ruhsatı alamadıkları için şantiye suyu kullanmak zorunda kalan abonelerin mesken abonesi olmasının yolunu açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:45 

Ekonomi
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