Ruhsatı olmayan kasaba tutulan tutanak, memur ile başkanı karşı karşıya getirdi - Son Dakika
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Ruhsatı olmayan kasaba tutulan tutanak, memur ile başkanı karşı karşıya getirdi

23.07.2022 16:47
Ruhsatı olmayan kasaba tutulan tutanak, memur ile başkanı karşı karşıya getirdi

Adana'da belediye ruhsatı olmadığı için tutanak tutulan kasapta, Kasaplar Odası Başkanı ile ilçe tarım müdürlüğünde görevli memur arasında tartışma çıktı.

Adana'da belediye ruhsatı olmadığı için tutanak tutulan kasapta, Kasaplar Odası Başkanı ile ilçe tarım müdürlüğünde görevli memur arasında tartışma çıktı. Kasaplar Odası Başkanı'nın 'Haddini bil' diyerek tepki gösterdiği memur, 'Karşınızda devlet memuru var. Ben torpille gelmedim. Türkiye derecesiyle geldim' deyince tarafları zabıtalar ayırdı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir kasabı incelemeye giden Seyhan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kasabın oda sicil kaydı olduğunu ancak Seyhan Belediyesi'ne kayıtlı ruhsatı olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Seyhan Belediyesi zabıtalarını çağıran ekipler, kasap hakkında tutanak tuttu.

Tartışma çıktı

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur ise söz konusu kasaba giderek görevli memurun yazdığı tutanağa bakmak istedi. Bunun üzerine iddiaya göre, memur tutanağı göstermedi. Ardından Başkan Yağmur ve memur arasında tartışma başladı.

Başkan Yağmur, "Herkes haddini bilecek. Burada kimse benim esnafıma bağıramaz" dedi. Memur ise kimsenin esnafa bağırmadığını belirterek, "Telefonda siz ters ters konuşuyorsunuz. Karşınızda devlet memuru var. Devlet memuru ile ters ters konuşamazsınız" dedi.

Bu sözler üzerine tartışma daha da şiddetlendi ve Başkan Yağmur, kendisinin de devlet memuru olduğunu, seçim ile geldiğini ve görevli memurun amiri olduğunu söyledi. Görevli memur ise kendisinin KPSS'de derece yaptığını ifade ederek, "Bende KPSS'ye girdim. Türkiye derecesi yaparak geldim. Ben torpille gelmedim. Sen benim amirim değilsin" dedi.

Daha sonra Başkan Yağmur görevli memura 'Haddini bil' diyerek tepki gösterdi.

Zabıtaların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Devlet Memuru, Adana, Memur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ruhsatı olmayan kasaba tutulan tutanak, memur ile başkanı karşı karşıya getirdi - Son Dakika

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