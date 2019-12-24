'Ruhsatız silah' operasyonu şüphelisine adli kontrol - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'ruhsatsız silah' satışı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre; Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde Kirazlıkçay Mahallesi'nde Ç.G. (26) isimli şahsa ait ikamette ve iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak ve silahlara ait 27 adet mermi ele geçirildi.



Olayla ilgili Ç.G. gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan şahıs daha sonra Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Ç.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN