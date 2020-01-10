Ruhsatlı tabancayı çalıp sattığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhsatlı tabancayı çalıp sattığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Ruhsatlı tabancayı çalıp sattığı öne sürülen zanlı yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evden bulundurma ruhsatlı tabanca çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

Ruhsatlı tabancayı çalıp sattığı öne sürülen zanlı yakalandı, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evden bulundurma ruhsatlı tabanca çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

Karaperçin Mahallesi'nde yaşayan M.G, evindeki tabancanın çalındığı iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede yapılan araştırma sonucu hırsızlığı D.Ç'nin (20) gerçekleştirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, satıldığı belirlenen tabancayı da ele geçirdi.

Tekkeköy, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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