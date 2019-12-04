Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız 4 Av Tüfeği ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Ruhsatsız 4 Av Tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Ruhsatsız 4 Av Tüfeği ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da yol kontrolünde, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ruhsatsız 4 Av Tüfeği ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da yol kontrolünde, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 7 ayrı noktada Yol Emniyet ve Kontrol faaliyetleri yapıldı.


İcra edilen yıl kontrollerinde, ruhsatsız 4 adet Av tüfeği ele geçirilip, gerekli işlemlere başlanıldı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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