Ruhsatsız 8 silahla yakalanan 2 şüpheli, adli konrolle serbest - Son Dakika

BURSA'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda ruhsatsız 8 silah ile yakalanan 2 kişi, adli kontrolle serbest kaldı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, H.L.S. ile F.K.'nin silah kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip sonunda geçen cumartesi günü şüpheliler parkta yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait 4 adreste yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca mermisi ve 50 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geçen pazartesi günü adliyeye sevk edildi. H.L.S. ve F.K., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.