Ruhsatsız eğlence mekanında 72 kişiye, 226 bin 600 TL sosyal mesafeye cezası - Son Dakika

Ruhsatsız eğlence mekanında 72 kişiye, 226 bin 600 TL sosyal mesafeye cezası
08.11.2020 11:10
ESKİŞEHİR'de, eğlence mekanına dönüştürülen iş yerinde sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 72 kişiye 226 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
ESKİŞEHİR'de, eğlence mekanına dönüştürülen iş yerinde sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 72 kişiye 226 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bursa karayolunun 15'nci kilometresinde faaliyet gösteren bir iş yerinin eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. İş yerine yapılan denetimde 72 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 226 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi E.Ş. hakkında ikinci kez tedbirlere uymadığı ve ruhsatsız eğlence mekanı çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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