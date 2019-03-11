Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız İlave İnşaatlar Yapıldığı İddiası

Ruhsatsız İlave İnşaatlar Yapıldığı İddiası

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı devam eden villa, rezidans ve hotel projesi, ruhsatsız, izinsiz ilave inşaat ve dolgular olduğu iddiasıyla durduruldu.

Ruhsatsız İlave İnşaatlar Yapıldığı İddiası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı devam eden villa, rezidans ve hotel projesi, ruhsatsız, izinsiz ilave inşaat ve dolgular olduğu iddiasıyla durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Gündoğan Çetili Burnunda bir firmaya ait projeyle ilgili sosyal medyada yer alan ve kurumlara ulaşan şikayetler üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum Belediye Başkanlığınca yapılan inceleme sonrası yasal işlem başlatıldı, inşaat mühürlenerek durduruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA

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