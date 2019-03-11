Ruhsatsız İlave İnşaatlar Yapıldığı İddiası
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı devam eden villa, rezidans ve hotel projesi, ruhsatsız, izinsiz ilave inşaat ve dolgular olduğu iddiasıyla durduruldu.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yapımı devam eden villa, rezidans ve hotel projesi, ruhsatsız, izinsiz ilave inşaat ve dolgular olduğu iddiasıyla durduruldu.
Alınan bilgiye göre, Gündoğan
Çetili Burnunda bir firmaya ait projeyle ilgili sosyal medyada yer alan ve kurumlara ulaşan şikayetler üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, Bodrum Belediye Başkanlığınca yapılan inceleme sonrası yasal işlem başlatıldı, inşaat mühürlenerek durduruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA
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