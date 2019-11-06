Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız iş yeri yıkıldı
Son Dakika Güncel Ruhsatsız iş yeri yıkıldı

Ruhsatsız iş yeri yıkıldı

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Ruhsatsız iş yeri yıkıldı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için var gücüyle çalışıyor. Belediye ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde oto yıkama olarak faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerini yıktı.


Planlı ve modern bir şehir inşa etmek için büyük bir çaba harcayan Osmangazi Belediyesi, ilçenin çehresini bozan ve güvenlik açısından tehlike arz eden, kaçak yapılara yönelik yıkımlara devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Akpınar Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildikten sonra kanuni işlemleri tamamlanan oto yıkama dükkanı iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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