Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor
1 saat önce
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde ruhsatsız iş yerleri üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf üzerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrollerine devam ediyor. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri mühürlenerek kapatıldığı bildirildi. - KİLİS
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