Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor
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Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

1 saat önce

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.

Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor, System.String[]
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde ruhsatsız iş yerleri üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf üzerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrollerine devam ediyor. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri mühürlenerek kapatıldığı bildirildi. - KİLİS
Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
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