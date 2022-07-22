Kilimli ilçesi Gelik beldesi Damarlı mevkinde M.K. tarafından ruhsatsız işletilen maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Haber verilmesiyle bölgeye AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. 3,5 saat süren çalışmanın ardından göçükte kalan maden işçisi Satılmış Çamlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çamlı'nın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Gelik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü - Son Dakika

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