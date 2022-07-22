Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2) - Son Dakika
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Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)

22.07.2022 14:44
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)

AYNI ADI TAŞIYAN KUZENİ DE MADEN KAZASINDA ÖLMÜŞZonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Satılmış Çamlı'nın aynı adı taşıyan kuzeninin de maden kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

AYNI ADI TAŞIYAN KUZENİ DE MADEN KAZASINDA ÖLMÜŞ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Satılmış Çamlı'nın aynı adı taşıyan kuzeninin de maden kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 2012 yılında Üzülmez mevkisinde özel bir maden ocağında yaşanan kazada 4 çocuk babası Satılmış Çamlı 46 yaşında hayatını kaybetti.

Ağabeyi ile aynı adı taşıyan kuzeni Satılmış Çamlı'nın acı haberini alan Erol Çamlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amcaoğlu Satılmış Çamlı, abim merhum Satılmış Çamlı ile aynı kaderi yaşayarak Zonguldak'ta maden kazası sonucu Rabbimiz'in rahmetine kavuştuğunu teessür ile öğrendik. Maden kazası sonucu bir aileye daha ateş düştü" ifadelerini kullandı.Göçük altında kalarak hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Zonguldak, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2) - Son Dakika

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