Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek

Kaynak: DHA

Zonguldak, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2) - Son Dakika

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