Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında yaşamını yitiren Afganistan uyruklu gencin cenazesi, 4 gün sonra yakınları tarafından alındı.

Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında yaşamını yitiren Afganistan uyruklu gencin cenazesi, 4 gün sonra yakınları tarafından alındı.

İlçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde 9 Aralık'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Abbas Rezai'nin cenazesi, Giresun'dan gelen kuzeni Murtaza Zarayi ve yakınları tarafından alınarak, Zonguldak Belediyesine ait cenaze aracıyla İstanbul Havalimanı'na götürülmek üzere yola çıktı.

Cenazenin, burada Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerince karşılanmasının ardından uçakla ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Murtaza Zarayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rezai'nin ailesinin cenazenin getirilmesini istediğini belirterek, "Cenazeyi İstanbul'a götüreceğiz, konsolosluğa teslim edeceğim. Onlar da Afganistan'a gönderecek. Maden ocaklarında çalıştığını bilmiyordum." dedi.

Olay

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta, ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu bir kişinin ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatılmıştı.


Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından, Abbas Rezai'nin cesedi çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Şahsın Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilmişti.

Afganistan, Zonguldak, Kilimli, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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