Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı
6 saat önce
Çalışmalardan görütnüler İkinci işçinin cenazesinin madenden çıkarılması Vali yardımcısı Turgut Subaşı'nın açıklamaları ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan ikinci işçinin cesedine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:53 Kaynak: AA
Çalışmalardan görütnüler
İkinci işçinin cenazesinin madenden çıkarılması
Vali yardımcısı Turgut Subaşı'nın açıklamaları ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan ikinci işçinin cesedine ulaşıldı.
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