Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı

6 saat önce

Çalışmalardan görütnüler İkinci işçinin cenazesinin madenden çıkarılması Vali yardımcısı Turgut Subaşı'nın açıklamaları ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan ikinci işçinin cesedine ulaşıldı.

Çalışmalardan görütnüler

İkinci işçinin cenazesinin madenden çıkarılması

Vali yardımcısı Turgut Subaşı'nın açıklamaları ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan ikinci işçinin cesedine ulaşıldı.

Ruhsatsız maden ocağında patlama: ikinci işçinin cesedine ulaşıldı

Turgut Subaşı, Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:53 Kaynak: AA
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