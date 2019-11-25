Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız midye imalathanesi kapatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Ruhsatsız midye imalathanesi kapatıldı - Son Dakika

Ruhsatsız midye imalathanesi kapatıldı

6 saat önce

Menteşe'de sağlıksız koşullarda ve ruhsatsız midye üreten imalathane Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimle mühürlendi.

Ruhsatsız midye imalathanesi kapatıldı, System.String[]

Menteşe'de sağlıksız koşullarda ve ruhsatsız midye üreten imalathane Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimle mühürlendi.


Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Şeyh Mahallesi General Mustafa Muğlalı caddesindeki midye imalathanesine yapılan denetim sonucunda ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda midye üretimi yapıldığı tespit edildi. Denetim sonunda imalathanedeki 200 kilogram midye imha edilirken imalathane de mühürlenerek kapatıldı.


Yapılan denetimler ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Halkımızın sağlığının korunması bizim için önemli. Bu kapsamda üretim yapan imalathanelere denetimlerimiz devam ediyor. Denetimler sırasında ayrıca esnafımızı ve üreticileri eksikleri, hataları konusunda uyarıyor ve bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan sağlıksız ortamda ve ruhsatsız olarak üretim yapan imalathaneler içinde gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi. - MUĞLA

Zabıta Müdürlüğü, Menteşe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
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