Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu - Son Dakika

Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu

03.12.2020 09:46
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 dönüm arazi üzerine geçen yıl Fırat Sert tarafından kurulan 'Minik Patiler Cenneti', izinsiz ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 88 bin lira para cezası kesilip, mühürlendi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 dönüm arazi üzerine geçen yıl Fırat Sert tarafından kurulan 'Minik Patiler Cenneti', izinsiz ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 88 bin lira para cezası kesilip, mühürlendi. İçerideki kimlik ve kayıt belgeleri olmadığı belirlenen 25 köpeğe de el koyuldu. Belgeleri tam olan 8 köpek ve götürülebilecek barınak olmaması nedeniyle 47 kedi için ise Sert'e sokağa bırakması ya da sahiplendirmesi için 1 hafta süre verildi. Mağdur edildiğini savunan Sert, Aydın Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurup, cezaya itiraz ettiğini anlattı.

Hayvansever Fırat Sert, Zafer Mahallesi'ndeki arazi üzerine 2019 yılı Eylül ayında 'Minik Patiler Cenneti' yaptı. İçerisine yerleştirilen kulübelere sokakta bakıma muhtaç köpek ve kediler toplanarak, bakımını üstlenildi. Mamalar ise çevredeki hayvan sevenlerin destekleriyle karşılandı. 1 yıl içinde toplanan kedi ve köpek sayısı 80'e ulaştı. İddiaya göre, çevredeki bazı kişiler, 'Minik Patiler Cenneti'ndeki köpeklerin havlamasından rahatsız olup, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, 20 Eylül'de incelemeye 20 Kasım'da ise denetlemeye geldi. Yapılan denetimde 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı izinsiz ve ruhsatsız toplu yaşayan hayvanlara ait sahiplik belgesinin bulunmadığı, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasının yapılmadığı, birçok hayvan barındırılmasına rağmen ilaçlama yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca hayvanların pisliklerinin nerede toplanıp, nereye atıldığının ise belirlenemediği belirlendi. Ölen hayvanların ise ölüm raporu ve gömü belgesinin bulunmadığı da anlaşıldı.

Verilen 10 günlük süre içinde istenilen evrakın müdürlüğe ibraz edilmemesi üzerine 'Minik Patiler Cenneti' adlı kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü Aydın Şube Müdürlüğü tarafından İncirliova Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte 1 Aralık'ta mühürlendi. Çok sayıda polis ekibi de mühürleme işleme sırasında tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. 'Minik Patiler Cenneti'ndeki 33 köpekten kimlik ve kayıt belgeleri olmadığı belirlenen 25'ine el koyulup, Aydın Büyükşehir Belediyesi Barınağı'na götürüldü. 'Minik Patiler Cenneti'nin sahibi Fırat Sert'e ise 88 bin lira para cezası kesildi. Belgeleri tam olan diğer 8 köpek ile götürülebilecek barınak olmadığı gerekçesiyle 47 kedi için ise Sert'e sokağa bırakması ya da sahiplendirmesi için 1 hafta süre verildi. İncirliova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gönderilen tebligatta ise 'Minik Patiler Cenneti'nin verilen 1 haftalık sürede boşaltılmaması halinde yıkımının belediye ekiplerince yapılacağı bildirildi.'BU YAPILANAN HUKUKSUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Kendisinin yaşadığı evin de içinde bulunduğu 'Minik Patiler Cenneti'nin mühürlendiğini belirten Fırat Sert, "Burayı sahipsiz, sokakta yaşayamayacak kadar küçük kedi ve köpekleri alıp burada tedavi ve aşılarını yaparak, kısırlaştırıp tekrar sokağa bırakmak amacıyla yaptık. İçinde havuzu ve ısıtıcılarında olduğu ve insanlarında gelip oturabileceği köpekleri sevebileceği bir yer haline getirdim. Kendim de burada yaşıyordum. Ancak geçen ay yapılan denetimde, buranın hayvan barınağı olmadığına dair tutanak tutulup, ceza kesildi. Bu yapılanan hukuksuz olduğunu düşünüyorum. Aydın Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundum. Henüz itirazıma yanıt gelmedi. Mahkemenin ne kadar süreceği belli değil. Mağdurum" dedi.


Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu

İncirliova, Tarım, Fırat, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu - Son Dakika


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