Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız Otele Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı (2)

Ruhsatsız Otele Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı (2)

6 saat önce

OTEL SAHİBİ VE 1 ÇALIŞANI TUTUKLANDIİzmit'te ruhsatsız otele yapılan fuhuş baskınında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otel sahibi T.A. ve otel çalışanı K.T. tutuklanırken, M.Ç. ise serbest kaldı.

Ruhsatsız Otele Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı (2), System.String[]
OTEL SAHİBİ VE 1 ÇALIŞANI TUTUKLANDI

İzmit'te ruhsatsız otele yapılan fuhuş baskınında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otel sahibi T.A. ve otel çalışanı K.T. tutuklanırken, M.Ç. ise serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:01 Kaynak: DHA

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