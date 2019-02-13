Ruhsatsız Otele Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı (2)
6 saat önce
OTEL SAHİBİ VE 1 ÇALIŞANI TUTUKLANDIİzmit'te ruhsatsız otele yapılan fuhuş baskınında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otel sahibi T.A. ve otel çalışanı K.T. tutuklanırken, M.Ç. ise serbest kaldı.
OTEL SAHİBİ VE 1 ÇALIŞANI TUTUKLANDI İzmit
'te ruhsatsız otele yapılan fuhuş baskınında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otel sahibi T.A. ve otel çalışanı K.T. tutuklanırken, M.Ç. ise serbest kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:01 Kaynak: DHA
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