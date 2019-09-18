Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız silah ele geçirildi
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Ruhsatsız silah ele geçirildi

2 saat önce

Muratlı'da polis ekipleri bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakaladı.

Ruhsatsız silah ele geçirildi, System.String[]

Muratlı'da polis ekipleri bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakaladı. Tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alındı.


Olay, Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre şüphe üzerine durdurulan Ş.K.'nın üzerinden 9 mm çapında ruhsatsız bir silah çıktı. Silaha el konulurken şüpheli ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 6136 SKM'den ifadesi alınan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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