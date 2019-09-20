Son Dakika Haberleri: 'Ruhsatsız silah' imal eden çeteye operasyon: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

'Ruhsatsız silah' imal eden çeteye operasyon: 7 gözaltı

55 dakika önce

ANKARA'da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde aralarında 'ruhsatsız silah' imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

'Ruhsatsız silah' imal eden çeteye operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde aralarında 'ruhsatsız silah' imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmaya ait binada kurulan atölyede, ruhsatsız silah imalatı yapıldığını tespit etti. Belirlenen adres ile birlikte birçok kişiyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Aralarında silah atölyesinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı yapılan baskında, üretilen ruhsatsız tabancaları, ülke genelinde satan suç örgütü üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı.

POLİS TELSİZİ DİNLEMİŞLER

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizi dinledikleri ve yasa dışı silah ticaretinin yanı sıra bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirlendi. Aramalarda değişik çap ve modellerde 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, çeşitli çaplarda binlerce tabanca fişeği, şarjör, icra yayı, icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze, matkap uçları ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

Öte yandan, adreslerdeki aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde işlemlerine devam ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Senet davasında Mansur Yavaş hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi
HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Son Dakika: Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Ruhsatsız silah' imal eden çeteye operasyon: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]