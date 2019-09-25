Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız silah imalatı operasyonunda 10 tutuklama
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Ruhsatsız silah imalatı operasyonunda 10 tutuklama

2 saat önce

Ankara'da aralarında ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Ruhsatsız silah imalatı operasyonunda 10 tutuklama, System.String[]

Ankara'da aralarında ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, polis ekiplerinin İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir atölyede ruhsatsız silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine 20 Eylül'de düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer iki zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir atölyede ruhsatsız silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaşarak 20 Eylül'de operasyon düzenlemişti. Aralarında silah atölyesinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, ilk olarak 7 kişi yakalanmış, daha sonra gözaltı sayısı 12'ye yükselmişti.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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