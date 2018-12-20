Ruhsatsız Silah Satan Çeteye Operasyon: 18 Gözaltı
2 saat önce
BURSA'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon yapıldı.
BURSA'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon yapıldı. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Bursa merkez ile İnegöl
ilçesinde bir çetenin ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti. Bu sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 8 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, yaklaşık 200 adet farklı ebatlarda mermi ve fişek, onlarca yedek şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:58 Kaynak: DHA
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