Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız Silah Satıcılarına Operasyon

Ruhsatsız Silah Satıcılarına Operasyon

40 dakika önce

Konya'da ruhsatsız silah satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ruhsatsız Silah Satıcılarına Operasyon, System.String[]
Konya'da ruhsatsız silah satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hüyük İlçesi İlmen Mahallesinde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca satışı yaptığı bilgisi alınan M.Y., A.A., A.M.S. ve N.Y. isimli 4 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız av tüfeği, 1'i kurusıkıdan bozma iki tabanca ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alınırken savcılık talimatıyla şüpheliler ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:19 Kaynak: İHA

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