Ruhsatsız Silah Satıcılarına Operasyon
40 dakika önce
Konya'da ruhsatsız silah satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Konya
'da ruhsatsız silah satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hüyük
İlçesi İlmen
Mahallesinde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca satışı yaptığı bilgisi alınan M.Y., A.A., A.M.S. ve N.Y. isimli 4 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız av tüfeği, 1'i kurusıkıdan bozma iki tabanca ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alınırken savcılık talimatıyla şüpheliler ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:19 Kaynak: İHA
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