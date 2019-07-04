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RUHSATSIZ SİLAH SATIŞINA POLİS BASKINI: 2 GÖZALTI

1 saat önce

Avcılar'da, ruhsatsız silah satışı yapılırken polis bakın düzenledi.

RUHSATSIZ SİLAH SATIŞINA POLİS BASKINI: 2 GÖZALTI, System.String[]

Avcılar'da, ruhsatsız silah satışı yapılırken polis bakın düzenledi. Bir şüpheli, diğer bir şüpheliye silah satarken suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine silah ticaretiyle ilgili olarak gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarında 29 yaşındaki Muhammed A.'yı takibe aldı. Salı günü Avcılar'da Muhammed A., Yusuf C.(32)'ye silah satarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda şüphelinin üzerinde, Esenyurt'ta bir evde ve Küçükçekmece bulunan bir işyerinde yapılan aramalarda seri numarası silinmiş 3 tabanca, 21 mermi, 21 şarjör ve silah satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 lira para ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliden Yusuf C. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı. 

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:36 Kaynak: DHA
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