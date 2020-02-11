Ruhsatsız silah ticareti yapan 9 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ruhsatsız silah ticareti yapan 9 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Ruhsatsız silah ticareti yapan 9 şüpheli gözaltında

6 saat önce

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Ruhsatsız silah ticareti yapan 9 şüpheli gözaltında, System.String[]

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe ve Kozlu ilçesinde ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma süresi boyunca fiziki ve teknik takibi sürdüren ekipler 9 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gerçekleştirilen aramalar sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 117 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 det kuru sıkı silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahla el konulurken şüphelilerin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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