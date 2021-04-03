Ereğli'de bir evde silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca, mermi ve silaha ait şarjör ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Ormanlı beldesinde N.A. (76) isimli şahsın ticari amaçlı ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı.
N.A'nın evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 898 tabanca mermisi, 255 kurusıkı mermisi ve 8 şarjör ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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