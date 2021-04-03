Ereğli'de bir evde silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika

N.A'nın evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 898 tabanca mermisi, 255 kurusıkı mermisi ve 8 şarjör ele geçirildi.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca, mermi ve silaha ait şarjör ele geçirildi.

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