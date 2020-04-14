Ruhsatsız süt işleme tesisi kapatıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis tarafından tespit edilen ruhsatsız süt işleme tesisi kapatıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bir ikametin önünde bulunan iki varilden şüphelendi.

Hortumla içeriye bağlı olan varillerde inceleme yapan polis, adresin süt işleme tesisi olarak kullanıldığını tespit etti.

H.E'nin ikametinin alt katında bulunan depo kısmını tesis olarak dizayn ettiği ve köylerden topladığı sütleri burada kovalarda, poşetlerde muhafaza ederek satışa sunduğu öğrenildi.

Hijyenik olmayan ortamda süt işleme ve satışı yapan H.E'ye zabıta ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Kaçak tesis kapatılırken, sütler de imha edilmek üzere toplatıldı.