Ruhsatsız tabanca ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ruhsatsız tabanca ile yakalandı - Son Dakika

Ruhsatsız tabanca ile yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Sürücüsünün Y.Y. olduğu öğrenilen araçta gerçekleştirilen aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü hakkında 6136 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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