Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, "Çiftliğim var" diye kendini savundu - Son Dakika
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Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, "Çiftliğim var" diye kendini savundu

03.10.2022 09:37
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, "Çiftliğim var" diye kendini savundu

Aksaray'da polis ekiplerince yapılan uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü, "Neden tabanca taşıyorsunuz?" sorusuna "Çiftliğim var" diyerek kendini savundu.

Aksaray'da polis ekiplerince yapılan uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü, "Neden tabanca taşıyorsunuz?" sorusuna "Çiftliğim var" diyerek kendini savundu.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven uygulaması yapan Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 42 NR 717 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Yapılan ikazın ardından uygulama noktasında durdurulan araç sürücüsü Ramazan T.'nin (40) Genel Bilgi Taraması yapılırken suç unsurlarına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç içerisinde arama yapıldı. Bekçiler tarafından yapılan aramalarda sürücü koltuğu ile kolçak arasına gizlenmiş kurusıkıdan dönme ruhsatsız tabanca bulundu. Polis ekiplerince incelemesi yapılan silah ve şarjör içerisindeki 3 adet mermiye el konulurken, sürücü gözaltına alındı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü basın mensuplarının "Neden silah bulunduruyorsunuz?" sorusuna "Çiftliğim vardı onun için, bir Afganistanlıdan aldım, çobandan" diyerek kendini savundu. Silahına el konulan sürücünün aracı uygulama noktasına çağırdığı yakınına teslim edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Can - Yavuz Akkan - İHA)

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Kaynak: İHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, 'Çiftliğim var' diye kendini savundu - Son Dakika

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