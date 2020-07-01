RUHSATSIZ TABANCA, SAHTE PARA, UYUŞTURUCULARLA YAKALANDILAR - Son Dakika

SULTANBEYLİ 'de bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ve sahte parayla yakalandı. Şüphelinin ifadesiyle Ataşehir'de bir kişinin iş yerine yapılan operasyonda da ruhsatsız tabanca, mermiler ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Her iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de 25 Haziran günü devriye yapan polis ekipleri, şüphelendikleri Afganistan uyruklu İzzet H.'ye kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. İzzet H., üstünde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 mermi ve 10 adet sahte 50 lira ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri,, İzzet H.'nin ruhsatsız tabanca ve sahte parayı Kahrıman M.'den aldığını belirledi. Kahrıman M.'nin Ataşehir'de bulunan iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 47.7 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilirken, Kahrıman M. gözaltına alındı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet H. (27) ve Kahrıman M., (39) çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.