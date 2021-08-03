Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri bulunduran şahsa para cezası uygulandı - Son Dakika

Erzincan'da, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri bulunduran kişiye 2 bin 832 lira idari para cezası uygulandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Refahiye ilçesinde bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu duyumu üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, şüpheli İ.K'ya ait evde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız Smith Wesson tabanca, 1 Blow F92 marka kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 82 tabanca fişeği ele geçirdi. Silah ve fişeklere el koyan jandarma ekipleri, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri bulunduran İ.K'ya her tüfek için ayrı ayrı 944 lira olmak üzere toplamda 2 bin 832 lira idari para cezası uyguladı. Gözaltına alınan İ.K, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ERZİNCAN