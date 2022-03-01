Ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı, "Benim suçum yok" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı, "Benim suçum yok" dedi

01.03.2022 21:13
Ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı, "Benim suçum yok" dedi

Aksaray'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Aksaray'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden biri, beraber yakalandığı arkadaşına yeminler ederek doğruyu söylemesini isterken, "Benim suçum yok" diye kendini savundu.

Olay, Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Mahalle ve Çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 06 SAH 46 plakalı Peugeot marka otomobili durdurdu. Sürücü Bilal K. (26) ve yanında bulunan Muhammed İ.'yi (25) kimlik kontrolünden geçiren bekçiler bu sırada aracın arka koltuğunun altından dışarı çıkan tüfek namlusunu gördü. Araçtaki tüfeği alan bekçiler diğer koltuğun altında da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 2 şüpheli de gözaltına alınırken, "Benim suçum yok" diye kendini savunmaya çalışan Muhammed İ. arkadaşına anne ve babasının üzerine yeminler ederek doğruyu söylemesini istedi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da "Ne çekiyorsun, çekme" diyerek tepki gösteren Muhammed İ. arkadaşı olan Bilal K. ile gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler hakkında ruhsatsız silah taşımak, bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Aksaray'da okul ve öğrenciler drone ile takip edilip denetleniyor Aksaray'da okul ve öğrenciler drone ile takip edilip denetleniyor Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Pompalı Tüfek, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı, 'Benim suçum yok' dedi - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:43 Dün 33 kuruş zam yapılmıştı! Bu gece LPG Oto gaza 61 kuruş daha zam gelecek
20:41 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
20:08 Korkutan deprem! Antalya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
20:08 Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı! Yeni sezon için görüşmeler başladı
20:00 Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 21:19:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı, "Benim suçum yok" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement