Ruhsatsız tabancaları satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Ruhsatsız tabancaları satmaya çalışırken yakalandı
6 saat önce
Konya'dan Antalya'ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli, tabancaları satamadan yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
Konya'dan Antalya'ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli, tabancaları satamadan yakalandı.
Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı JASAT/İstihbarat ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde K.D. isimli şahsın, araç ile Konya'dan Manavgat ilçesine ruhsatsız tabanca getirip satacağı bilgisi alındı. Yapılan operasyonda durdurulan araç içerisinde satışa hazır paketlenmiş sıfır halde 2 adet 9X19 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tahkikata başlanıldı. - ANTALYA
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