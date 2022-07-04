Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İslamlar Mahallesi'nde bulunan bir kafe işletmesini kontrol etti. Bu esnada A.Ü. isimli şahsın, işletmenin çatısına çıkarak; 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı vaziyette 2 adet şarjör, 9 adet 9x19 milimetre çapında tabanca fişeğini yere attığı görüldü. Ekipler tabancalar ve fişekleri ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.