Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı - Son Dakika
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Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı

04.07.2022 09:49
Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahıs, jandarma kontrolü sırasında yakalanmamak için yanındaki ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı attı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahıs, jandarma kontrolü sırasında yakalanmamak için yanındaki ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı attı. Jandarma ekiplerinin dikkati şahsı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İslamlar Mahallesi'nde bulunan bir kafe işletmesini kontrol etti. Bu esnada A.Ü. isimli şahsın, işletmenin çatısına çıkarak; 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı vaziyette 2 adet şarjör, 9 adet 9x19 milimetre çapında tabanca fişeğini yere attığı görüldü. Ekipler tabancalar ve fişekleri ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Ayağı burkulunca ormanda mahsur kalan turistin imdadına jandarma yetişti Ayağı burkulunca ormanda mahsur kalan turistin imdadına jandarma yetişti Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı - Son Dakika
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