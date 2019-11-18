Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Harput Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin kimlik sorgusunu yapıp, üzerlerini aradı. H.E. ve F.N. taşıdıkları ruhsatsız tabancaları saklamaya çalıştı. Şüphelilerde ruhsatsız 2 tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Tabancalar ile mermilere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.