Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Son Dakika Güncel Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

6 saat önce

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Harput Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin kimlik sorgusunu yapıp, üzerlerini aradı. H.E. ve F.N. taşıdıkları ruhsatsız tabancaları saklamaya çalıştı. Şüphelilerde ruhsatsız 2 tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Tabancalar ile mermilere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor
Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 17:59:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]