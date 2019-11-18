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Ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
6 saat önce
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:16 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 2 silahla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
Harput Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin kimlik sorgusunu yapıp, üzerlerini aradı. H.E. ve F.N. taşıdıkları ruhsatsız tabancaları saklamaya çalıştı. Şüphelilerde ruhsatsız 2 tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Tabancalar ile mermilere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
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