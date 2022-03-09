Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest - Son Dakika
Üye Girişi

Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest

09.03.2022 18:47
Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, temizlemeye çalıştığı ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu kendisini sol elinden, kızı Z.D.'yi karnından, yeğeni M.D.yi (18) ise bacağından yaralayan M.K. (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, temizlemeye çalıştığı ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu kendisini sol elinden, kızı Z.D.'yi karnından, yeğeni M.D.yi (18) ise bacağından yaralayan M.K. (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı. M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılardan M.D. de taburcu edilirken, durumu ağır olan Z.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan M.K.'nın temizlemeye çalıştığı ruhsatsız tabancasını bir anda ateş aldı. M.K. elinden, kızı Z.D. karnından, yeğeni M.D. ise bacağından yaralandı. Yaralanan 3 kişi Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.K. ve yeğeni M.D. tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Z.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olay yerinde tek kovan bulan jandarma ekipleri, M.K.'yı gözaltına aldı. M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tek kurşunla 3 kişinin vurulduğu olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma, yaralı M.D.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin daha ifadelerine başvurdu. İfadesi alınan 4 kişinin de olayın silahın temizlenmesi sırasında meydana geldiğini söylediği öğrenildi.


YORUMLAR
500
Manisa'da aslan heykeli ele geçirildi Manisa'da aslan heykeli ele geçirildi Manisa'da sit alanında iş makinesiyle kazıya suçüstü Manisa'da sit alanında iş makinesiyle kazıya suçüstü

Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest - Son Dakika


Son Dakika
18:24 İsrail Cumhurbaşkanı 19 yıl sonra Türkiye'de: Hepimiz için bereket getirir
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
18:13 Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Baba kızının sağlık durumundan bahsetti:10 dakika kalbi durdu
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:53:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement