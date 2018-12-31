Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız Tabancayla Yakalanan Suriyeli Gözaltına Alındı

Ruhsatsız Tabancayla Yakalanan Suriyeli Gözaltına Alındı

54 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında Suriye uyruklu S.M.M. üzerinde rahsatsız tabanca ile yakalandı.

Ruhsatsız Tabancayla Yakalanan Suriyeli Gözaltına Alındı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında  Suriye uyruklu S.M.M. üzerinde rahsatsız tabanca ile yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesindeki Tuğlalı park civarında asayiş uygulama yaptı. Kimliği kontrol edilen Suriye uyruklu S.M.M.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:21 Kaynak: DHA

Süleymanpaşa, Suriye, Tekirdağ, Güncel
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