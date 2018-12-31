Ruhsatsız Tabancayla Yakalanan Suriyeli Gözaltına Alındı
54 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında Suriye uyruklu S.M.M. üzerinde rahsatsız tabanca ile yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa
ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında Suriye
uyruklu S.M.M. üzerinde rahsatsız tabanca ile yakalandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Süleymanpaşa ilçesindeki Tuğlalı park civarında asayiş uygulama yaptı. Kimliği kontrol edilen Suriye uyruklu S.M.M.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:21 Kaynak: DHA
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