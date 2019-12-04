Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran genç öldü
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Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran genç öldü

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir kişi, temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran genç öldü, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir kişi, temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yaşayan Rüstem Arslan (19), ruhsatsız av tüfeğini temizlediği esnada silah kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan fişekle karın bölgesinden ağır yaralanan Arslan, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sinanpaşa, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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