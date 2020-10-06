"Bazımız ruhlarımızdaki boşlukları doldurmadan yıllarca gardroplarımızı doldurduk… Bazımız da diğer uca gittik ve kendimize bakmayı unuttuk. Şimdi ikisini de derleyip toplama zamanı…" diyen yazar Başak Bilgen Camgöz, bu kişisel gelişim kitabını gerçek hayattan hikayelerle de süslüyor.

Kitap,, "Ruhunu Giydir Stil" ve "Ruhunu Giydir İletişim" bölümlerinden oluşuyor. "Ruhunu Giydir"Hem içten dışa stilini oturtmak isteyenlere, hem de stilini gözden geçirip, iletişim becerileri ile desteklemek isteyenlere hitap ediyor.

Kitapta bilgi içeren anlatım kadar, okuyucuya ilham olması için, gerçek hayattan küçük örnekler ve okuyucunun kendi kendine çalışabilmesi için keyifli alıştırmalar da yer alıyor.

Stil bölümünde "Nasıl görünüyoruz?"dan "Nasıl görünsek daha iyi olur?" yolculuğu ile temel stilinizi oluşturabilir, iletişim bölümünde ise; hayatımızın en temel konusu olan "İçimizdeki çocuk", "Hangi parçamızdan iletişim kuruyoruz?", "Etkili konuşma" gibi konular yer alıyor.

Atölye eğitimi kitap oldu

İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren Başak Bilgen Camgöz, uzun yıllar koçluk ve psikolojik tabanlı eğitimler aldıktan sonra kurumsal eğitmenlik ve bireysel koçluk yapmaya başladı. Sonrasında "İmaj Danışmanlığı" eğitimi ile stilin içten dışa sürecini netleştirdi. Stil denilen konunun, kılık kıyafeti değiştirmekten ibaret olmayacağını anlayarak koçluk araçları ile stil konusunu birleştirdi ve bu konuda "Ruhunu Giydir" adında atölyeler yapmaya başladı. İlgi görmesi üzerine bunu daha çok kişiyle buluşturmak için kitaba dönüştürmeye karar verdi. YouTube'ta da kitap konuları ve fazlasını anlatan içerikler sunuyor.