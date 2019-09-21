Beşiktaş'ın, Bratislava maçında sakatlanan İspanyol savunmacısı Victor Ruiz'in kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.



Beşiktaş'a Medipol Başakşehir maçı öncesi Victor Ruiz'den kötü haber geldi. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Bratislava maçının 74. dakikasında adalesinde ağrı hisseden ve oyundan çıkan Ruiz'in çekilen MR sonucunda, sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı. Ruiz'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta bu zorlu maç öncesi Ruiz'in yanı sıra bu bölgede forma giyen Roco'nun sakatlığı devam ederken bir başka savunmacısı Vida'nın da kart cezası bulunuyor. - İSTANBUL