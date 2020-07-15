Ruiz, sözleşmesini tek taraflı feshetti - Son Dakika

Ruiz, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshetti. Mart, Nisan, Mayıs alacaklarının ödenmediği için ihtarname çeken ve indirim talebini reddeden Ruiz, bugün sözleşmesini feshetti. Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıyacak.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz krizi yaşanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan ve futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş, ilk darbeyi Loris Karius'tan yemişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye'den ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar konuyu FIFA'ya taşırken, benzer bir durum Victor Ruiz'de yaşandı. İspanyol savunmacı, yönetimin kendisinden talep ettiği indirimi kabul etmezken, mart, nisan ve mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediğini belirterek siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı. Yönetim ihtarnamenin ardından Ruiz'le tekrar görüştü ve ödemelerin yapılacağını belirterek yeniden indirim talep etti. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.8 milyon Euro garanti para alan Ruiz, indirime yanaşmayarak sözleşmesini feshetme yoluna gitti.

Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıma kararı aldı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ruiz, sözleşmesini tek taraflı feshetti - Son Dakika
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