Son Dakika Haberleri: Ruj ve Bantla Tüm İphone ve Androidlerin Kilidini Açabilirsiniz - Hayat Hileleri

Ruj ve Bantla Tüm İphone ve Androidlerin Kilidini Açabilirsiniz - Hayat Hileleri

7 dakika önce

Akıllı telefon teknolojisi her geçen gün hayatımıza yenilikler katmakta.

Akıllı telefon teknolojisi her geçen gün hayatımıza yenilikler katmakta. Dokunmatik ekranlar, parmak iziyle açılan telefonlar, ön-arka kameralar, kalp atışı monitörleri ve daha neler neler. Biz ise bugün size basit akıllı telefon hilelerini kullanarak nasıl günlük hayatta karşılaştığınız problemlerin üstesinden gelirsiniz onlardan bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:12 Kaynak: Youtube

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