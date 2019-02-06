Son Dakika Haberleri: Ruj Yiyen Kız Fondöten Püskürtücüye Karşı ?????

Ruj Yiyen Kız Fondöten Püskürtücüye Karşı ?????

1 saat önce

İlginç makyaj aletlerini denemeyi en az benim kadar sizlerde seviyorsunuz ama bu sefer, bu ilginç makyaj aletlerini ben değil de başka bir Youtuber arkadaşım denesin istedim. Sevgili Elif Yalçına sorular sorarak, ilginç makyaj aletleri ile makyaj yaptırdım.

İlginç makyaj aletlerini denemeyi en az benim kadar sizlerde seviyorsunuz ama bu sefer, bu ilginç makyaj aletlerini ben değil de başka bir Youtuber arkadaşım denesin istedim. Sevgili Elif Yalçına sorular sorarak, ilginç makyaj aletleri ile makyaj yaptırdım. Elif'in aletleri çözmeye çalışması, sorulara cevap vermesi derken çok eğlenceli bir video oldu. İyi seyirler !

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:10 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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