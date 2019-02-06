Ruj Yiyen Kız Fondöten Püskürtücüye Karşı ?????

İlginç makyaj aletlerini denemeyi en az benim kadar sizlerde seviyorsunuz ama bu sefer, bu ilginç makyaj aletlerini ben değil de başka bir Youtuber arkadaşım denesin istedim. Sevgili Elif Yalçına sorular sorarak, ilginç makyaj aletleri ile makyaj yaptırdım.

İlginç makyaj aletlerini denemeyi en az benim kadar sizlerde seviyorsunuz ama bu sefer, bu ilginç makyaj aletlerini ben değil de başka bir Youtuber arkadaşım denesin istedim. Sevgili Elif Yalçına sorular sorarak, ilginç makyaj aletleri ile makyaj yaptırdım. Elif'in aletleri çözmeye çalışması, sorulara cevap vermesi derken çok eğlenceli bir video oldu. İyi seyirler !

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak

İYİ Partinin Andımız Önergesi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilmedi

Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İstediği Herkesi Şaşırttı